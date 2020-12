Šéf WHO: Obete prinesené v roku 2020 nesmieme premárniť

Ženeva 25. decembra (TASR) - Obete prinesené v súvislosti s ochranou ľudí počas koronavírusovej pandémie sa nesmú premárniť počas sviatočného obdobia, uviedol generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Píše o tom v piatok agentúra AFP.



Milióny ľudí prinášali "srdcervúce obete" tým, že na Štedrý deň neboli so svojimi blízkymi, povedal Tedros vo videu zverejnenom na Twitteri vo štvrtok neskoro večer.



"S blížiacim sa koncom roka 2020 bráni pandémia historických rozmerov mnohým z nás oslavovať tak, ako by sme chceli," uviedol Tedros. "Namiesto toho dnes stovky miliónov ľudí prinášajú veľké a srdcervúce obete tým, že si udržujú odstup, aby zostali v bezpečí. Týmto však dávajú tie najcennejšie dary: dary života a zdravia," skonštatoval.



"Na celom svete sme počas tohto doteraz najťažšieho obdobia boli opakovane svedkami obetí toľkých ľudí v rámci ochrany a zachovania života. Nesmieme premrhať ich obete, ani tie, ktoré prinieslo mnoho rodín tým, že počas sviatočného obdobia budú sedieť za rodinnými stolmi bez známej tváre," uviedol.



Tedros vo svojom vianočnom posolstve ďalej uviedol, že napriek stratám má svet nádej. "Vakcíny, ktoré sa v súčasnosti postupne zavádzajú v krajinách po celom svete, ponúkajú východisko z krízy, ktorá tento rok zachvátila planétu," dodal s tým, že očkovanie však bude trvať istý čas.



Nový druh koronavírusu SARS-CoV-2 sa prvýkrát objavil vlani v Číne a odvtedy usmrtil na celom svete najmenej 1,7 milióna ľudí spomedzi takmer 78,7 milióna zaznamenaných nakazených, vyplýva z výpočtov AFP.