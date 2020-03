Šéf WHO: Ochorenie COVID-19 je nepriateľom ľudstva

Ženeva 18. marca (TASR) - Nový druh koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, je "nepriateľom ľudstva" a bezprecedentnou hrozbou. V stredu to vyhlásil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše agentúra AFP.



Šéf WHO sa tak vyjadril po tom, ako globálna pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahla viac ako 200.000 ľudí.



Koronavírus je "bezprecedentná príležitosť spojiť sa proti spoločnému nepriateľovi: nepriateľovi ľudstva", povedal novinárom počas online tlačovej konferencie.



Zástupcovia WHO podľa neho denne konzultujú s ministrami zdravotníctva, hlavami štátov, zdravotníckymi pracovníkmi, manažérmi nemocníc, vedúcimi predstaviteľmi priemyslu a ďalšími, "aby im pomohli pripraviť sa a určiť si priority".



"Nepredpokladajte, že to nebude mať vplyv na vašu komunitu. Pripravte sa, akoby to tak bolo," varoval.



WHO označila 11. marca šírenie nového koronavírus SARS-CoV-2 za pandémiu. Z infikovaných sa vo viac ako 150 krajinách sveta úplne uzdravilo vyše 82.000 ľudí. Ďalších vyše 8000 osôb však zomrelo. Najviac smrteľných prípadov v Európe má Taliansko.