Šéf WHO odcestoval do Číny na rokovania o novom koronavíruse

Ženeva 27. januára (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus odcestoval v nedeľu do Číny, aby tam osobne prerokoval vývoj situácie po tom, ako sa v krajine rozšíril nový typ koronavírusu a zabil 56 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



"Moji kolegovia z WHO a ja by sme radi porozumeli najnovšiemu vývoju a posilnili naše partnerstvo s Čínou pri poskytovaní ďalšej ochrany proti šíreniu choroby," napísal na Twitteri šéf tejto medzinárodnej organizácie so sídlom v švajčiarskej Ženeve.



Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.



Vírusom sa v Číne dosiaľ nakazilo vyše 2000 ľudí, pričom 56 mu podľahlo. Väčšina z obetí pochádza z provincie z Wu-chanu, kde sa vírus prvýkrát vyskytol.



Prípady ochorení hlásili tiež v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane, v Singapure, Vietname, Nepále, Austrálii i v USA. Tri prípady nákazy — prvé v Európe — potvrdili v piatok vo Francúzsku. V sobotu prvého pacienta potvrdili v Kanade.