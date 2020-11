Šéf WHO odmietol obvinenie z lobovania v prospech štátu Tigraj

Ženeva 19. novembra (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vo štvrtok odmietol obvinenia, ktoré voči nemu vzniesol náčelník generálneho štábu etiópskej armády, že lobuje v prospech odbojného etiópskeho štátu Tigraj a pomáha mu v získavaní zbraní. Informovala o tom agentúra AFP.



"Objavili sa správy, ktoré naznačujú, že v tejto situácii nadŕžam jednej strane. Nie je to pravda," napísal Tedros na sociálnej sieti Twitter. "Chcem povedať, že som len na jednej strane, a to na strane mieru," dodal generálny riaditeľ WHO, ktorý pochádza zo spomínaného etiópskeho štátu.



Etiópsky premiér Abiyi Ahmed, minuloročný laureát Nobelovej ceny za mier, obvinil Ľudový front oslobodenia Tigraja (TPLF), ktorý bol pri moci počas troch rokov pred jeho nástupom do funkcie v roku 2018, zo snahy o destabilizáciu jeho vlády.



Podľa náčelník generálneho štábu etiópskej armády Birhana Julu Gelalchu je sám Tedros, bývalý etiópsky minister zdravotníctva, členom tejto strany.



Tigrajci sú etnikom, ktoré tvorí asi päť percent etiópskeho obyvateľstva. Dlhé roky mali v etiópskej politike dominantné postavenie. Ich vplyv zoslabol, keď sa v roku 2018 dostal k moci Abiy Ahmed pochádzajúci z najväčšieho etiópskeho etnika Oromo.



Abiy po nástupe do funkcie v roku 2018 oznámil rozsiahle politické reformy. Tie mu síce priniesli Nobelovu cenu za mier, ale viedli k marginalizácii TPLF, ktorý dominoval v etiópskej vládnucej koalícii. TPLF neskôr koalíciu opustil a v septembri v štáte Tigraj zorganizoval miestne voľby ako prejav vzdoru proti federálnej vláde.



Už tretí týždeň pokračuje kontroverzná vojenská operácia, ktorú premiér Abiy označil za nevyhnutný krok pre nastolenie práva a poriadku v krajine. Konflikt medzi federálnymi jednotkami a príslušníkmi TPLF si vyžiadal stovky životov na oboch stranách a na jeho následky z Etiópie utieklo 30.000 obyvateľov do susedného Sudánu.