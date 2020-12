Šéf WHO: Pandémia COVID-19 nebude poslednou

Ženeva 27. decembra (TASR) – Súčasná koronavírusová kríza nebude poslednou pandémiou vo svete a pokusy zlepšovať zdravie ľudí sú "odsúdené na neúspech" bez riešenia otázok klimatickej zmeny a dobrých životných podmienok zvierat. Uviedol to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorého v sobotu citovala agentúra AFP.



Tedros v posolstve k nedeľňajšiemu prvému Medzinárodnému dňu pripravenosti na epidémie, ktorý vyhlásila OSN, odsúdil aj nebezpečne krátkozraký cyklus, keď sú financované opatrenia na zastavenie epidémií, no nerobí sa nič pre prípravu na ďalšie.



„Svet už príliš dlho funguje v cykle paniky a zanedbávania," vyhlásil Tedros s tým, že je najvyšší čas poučiť sa z pandémie COVID-19 so zdôraznením, že koronakríza nemala byť – vzhľadom na opakované varovania – prekvapením.



Monitorovacia komisia pre globálnu pripravenosť vo svojej prvej výročnej správe o pripravenosti sveta na zdravotnícke krízy v septembri 2019 – niekoľko mesiacov pred vypuknutím epidémie nového druhu koronavírusu – uviedla, že planéta je nepripravená na potenciálne ničivé pandémie.



„Dejiny nám ukazujú, že toto nebude posledná pandémia a že epidémie sú súčasťou života," uviedol Tedros.



„Táto pandémia poukázala na blízke spojenia medzi zdravím ľudí, zvierat a planéty. Snahy o zlepšenie ľudského zdravia sú odsúdené na neúspech, ak sa nevenujú kritickému kontaktu medzi ľuďmi a zvieratami a existenčnej hrozbe klimatickej zmeny, ktorá robí našu Zem menej obývateľnou."



Od prvého zaznamenaného výskytu vlani v decembri v Číne sa novým koronavírusom nakazilo viac ako 80 miliónov ľudí a krajiny sveta dosiaľ evidujú vyše 1,75 milióna súvisiacich úmrtí.



„V posledných 12 mesiacoch bol náš svet obrátený naruby. Vplyvy tejto pandémie zachádzajú oveľa ďalej, než je len samotná choroba, s ďalekosiahlymi dôsledkami pre spoločnosti a ekonomiky," povedal Tedros vo videoposolstve.



Bývalý etiópsky minister zdravotníctva vyzval, aby všetky krajiny investovali do kapacít pripravenosti a mohli tak krízam všetkých druhov zabrániť alebo ich včas odhaliť a zmierniť ich následky.



Investíciami do verejného zdravia „sa môžeme postarať o to, že naše deti a ich deti zdedia bezpečnejší, odolnejší a udržateľnejší svet", doplnil Tedros.