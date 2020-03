WHO: Pandémia ochorenia COVID-19 sa jednoznačne zrýchľuje

Ženeva 23. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu sa jednoznačne "zrýchľuje", oznámila v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Dodala však, že stále je možné "zmeniť trajektóriu" šírenia tohto vírusu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Pandémia sa zrýchľuje," povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus novinárom na virtuálnom tlačovom brífingu.



"Od prvého hláseného prípadu nákazy až po prvých 100.000 nakazených ľudí prešlo 67 dní, jedenásť dní trvala nákaza druhých 100.000 ľudí a len štyri dni prešli, kým sa nakazilo tretích 100.000 osôb," vysvetlil svoje slová Tedros.



Zdôraznil však: "Nie sme bezmocní pozorovatelia. Môžeme zmeniť trajektóriu (dráhu vývoja) tejto pandémie."



Šéf WHO zároveň upozornil, že užívanie netestovaných liekov na ochorenie COVID-19 bez serióznych dôkazov o ich účinnosti môže byť nebezpečné a vyvoláva iba falošné očakávania.



"Užívanie netestovaných liekov bez riadnych dôkazov môže vyvolávať falošné nádeje a dokonca môže narobiť viac škody ako úžitku a spôsobiť aj nedostatok nevyhnutných liekov, ktoré sú potrebné na liečbu iných chorôb," spresnil Tedros novinárom.