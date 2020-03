Šéf WHO: Pandémia sa dá kontrolovať, ak štáty sprísnia opatrenia

Ženeva 12. marca (TASR) - Epidémia nového koronavírusu SARS-CoV-2 môže byť "kontrolovateľnou pandémiou" v prípade, že jednotlivé krajiny sprísnia svoje opatrenia v boji proti tomuto vírusu. Vyhlásil to vo štvrtok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše agentúra AFP.



"Veľmi nás znepokojuje, že niektoré krajiny nepristupujú k tejto hrozbe s takým politickým záväzkom, ktorý je potrebný na jej kontrolu," povedal šéf WHO diplomatom v Ženeve.



Šéf WHO v stredu vyhlásil, že ochorenie COVID-19, ktoré je spôsobené novým koronavírusom, "možno charakterizovať ako pandémiu". Zároveň dodal, že medzinárodné spoločenstvo ešte nikdy nebolo vystavené podobnej koronavírusovej pandémii.