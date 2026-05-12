Utorok 12. máj 2026
Šéf WHO: Po evakuácii lode s hantavírusom sa práca neskončila

Výletná loď MV Hondius kotví v prístave v meste Praia, v súostroví Kapverdy pri západoafrickom pobreží v stredu 6. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 12. mája (TASR) – Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok povedal, že po výskyte hantavírusu na evakuovanej výletnej lodi nič nenaznačuje väčšiemu rozšíreniu ochorenia, no práca zdravotných úradov v tomto prípade sa ešte neskončila. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Osud lode MV Hondius vyvolal medzinárodné znepokojenie pre nákazu vzácnym vírusom a smrť troch pasažierov. Na ochorenie neexistujú vakcíny ani špecifická liečba. Zdravotnícki predstavitelia však zdôrazňujú, že riziko pre verejné zdravie je nízke, a odmietajú porovnania so začiatkom pandémie ochorenia COVID-19.

„Nič nenasvedčuje tomu, že by sme boli svedkami začiatku väčšej epidémie,“ povedal Tedros na spoločnej tlačovej konferencii so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom v Madride. „Ale, samozrejme, situácia by sa mohla zmeniť a vzhľadom na dlhú inkubačnú lehotu tohto vírusu je možné, že by sme v nadchádzajúcich týždňoch mohli zaznamenať ďalšie prípady,“ doplnil.

Viac ako 120 cestujúcich a členov posádky MV Hondius letecky odviezli zo španielskych Kanárskych ostrovov v nedeľu a v pondelok, pričom domovské krajiny prijali rôzne zdravotné opatrenia pre vracajúcich sa evakuovaných.

Väčšina postupuje podľa usmernení WHO, ktoré zahŕňajú 42-dňovú karanténu a neustále sledovanie vysoko rizikových kontaktov. V USA však úradujúci riaditeľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Jay Bhattacharya uviedol, že americkí pasažieri nemusia byť nutne umiestnení do karantény.

„Dúfam, že (krajiny) sa budú riadiť našimi radami a odporúčaniami,“ povedal Tedros v Madride.

Prípad MV Hondius vyvolal aj diplomatické problémy, keď viaceré krajiny mali problém s tým, kto príjme a bude liečiť pasažierov. Kapverdy odmietli prijať loď, ktorá kotvila v mori pri hlavnom meste Praia a odkiaľ minulý týždeň letecky evakuovali troch ľudí do Európy.

Španielsko umožnilo lodi zakotviť pri Kanárskych ostrovoch pre evakuáciu cestujúcich a členov posádky, hoci sa proti tomu ostro postavila regionálna vláda súostrovia.

Sánchez tento postup obhajoval. „Svet nepotrebuje viac sebectva ani viac strachu. Potrebuje krajiny, ktoré preukazujú solidaritu a chcú urobiť krok vpred,“ vyhlásil.
