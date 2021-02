Šéf WHO: Počet prípadov nákazy klesá, ale na uvoľňovanie je priskoro

Ženeva 1. februára (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyhlásil, že celosvetový počet prípadov nákazy koronavírusom klesá už tretí týždeň po sebe - ale varoval, že je príliš skoro na to, aby krajiny uvoľňovali prísne opatrenia zavedené na ovládnutie pandémie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Tedros na tlačovom brífingu označil pokles prípadov infekcie za "povzbudzujúcu správu". Dodal, že sa ukazuje, že ochorenie COVID-19 je možné zastaviť súčasne dostupnými nástrojmi.



"Už sme však v takomto bode boli. Vlády uvoľnili opatrenia príliš rýchlo a jednotlivci prestali byť opatrní, takže koronavírus sa vrátil v plnej sile," varoval šéf WHO.



Tedros upozornil, že aj keď sa už ľuďom podávajú očkovacie látky proti covidu, životne dôležité sú tie isté opatrenia, ktoré vlády zavádzali minulý rok. Dôvodom sú podľa neho predovšetkým nové varianty koronavírusu.