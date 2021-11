Šéf WHO pre Európu: Klimatická zmena už teraz ohrozuje zdravie ľudí

Kodaň 12. novembra (TASR) - Klimatická zmena už teraz ohrozuje zdravie ľudí na svete a preto je potrebné podniknúť rozhodné kroky v boji proti tomuto fenoménu. Povedal to vo štvrtok regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge, informovala agentúra DPA.



"Klimatická zmena už teraz ohrozuje naše zdravie, naše budúce prežitie," povedal Kluge vo videu premietanom na klimatickom summite OSN (COP26) v škótskom Glasgowe. Varoval, že môže trvať najmenej tri desaťročia, pokým sa globálne otepľovanie stabilizuje.



"Dobré správy sú však, že zníženie emisií by zlepšenou kvalitou ovzdušia nášmu zdraviu pomohlo okamžite," podotkol Kluge. Dodal, že práve z tohto dôvodu ide o veľmi naliehavú záležitosť, v ktorej je potrebné konať.



Poukázal tiež na záplavy, aké sa vyskytli pred niekoľkými mesiacmi v západnej Európe a tiež na lesné požiare a vlny horúčav, ktoré majú tiež negatívny dosah na zdravie ľudí. "Na celosvetovej úrovni sú dôsledky (klimatickej zmeny) ešte ničivejšie a katastrofálnejšie, ohrozujú bezpečnosť potravín a vody," pripomenul.