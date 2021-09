Šéf WHO pre Európu si nie je istý, či pomôže len očkovanie

Kodaň 10. septembra (TASR) – Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Hans Kluge vyjadril v piatok svoje pochybnosti o tom, či bude možné ukončiť pandémiu koronavírusu iba za pomoci očkovania, kedže nové varianty vírusu oslabujú nádej na vybudovanie kolektívnej imunity. Informovala o tom agentúra AFP.



Vzhľadom na možnosť, že koronavírus sa bude šíriť ešte niekoľko rokov, je podľa Klugeho teraz potrebné „postupne prispôsobiť našu očkovaciu stratégiu", a to najmä v súvislosti s podávaním tretích dávok protikoronavírusových vakcín.



V máji riaditeľ WHO uviedol, že na ukončenie pandémie bude potrebné zaočkovať minimálne 70 percent populácie. Toto už však podľa Klugeho viac neplatí, kedže situácia sa pre nové a nákazlivejšie varianty medzičasom zmenila.



„Myslím, že toto nás privádza do bodu, v ktorom je cieľom očkovania v prvom rade zamedziť vzniku vážneho priebehu ochorenia a úmrtnosti... Ak zvážime, že covid bude naďalej mutovať a ostane tu s nami rovnako ako chrípka, tak potom by sme mali dopredu myslieť na to, ako postupne budeme prispôsobovať našu očkovaciu stratégiu," uviedol Kluge.



Vysoká miera zaočkovanosti je však podľa neho dôležitá, pretože dokáže „odľahčiť zdravotnícky systém", ktorý sa musí prirodzene zaoberať aj inými ochoreniami, v súčasnosti zatláčanými do úzadia pandémiou covidu.



Epidemiológovia v súčasnosti naznačujú, že je nereálne dosiahnuť kolektívnu imunitu len prostredníctvom očkovania, a to aj napriek tomu, že očkovanie má podľa nich kľúčový význam pri zvládnutí pandémie.



Variant delta, ktorý v súčasnosti v mnohých krajinách dominuje, je totiž zrejme až o 60 percent nákazlivejší ako variant alfa, ktorý dominoval predtým. Čím viac nákazlivejší daný variant je, tým je totiž potrebnejšia väčšia miera protilátok v populácii na vytvorenie kolektívnej imunity.