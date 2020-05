WHO varovala pred znižovaním výdavkov na zdravotníctvo v Európe

Štokholm 28. mája (TASR) – Európske krajiny by sa mali vyvarovať znižovaniu rozpočtu na zdravotníctvo, aj keď po pandémii nového koronavírusu smerujú do ekonomickej recesie. Dnes k tomu vyzval šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Vo WHO sme znepokojení tým, že krajiny budú reagovať na túto krízu rovnakým spôsobom, ako reagovali na recesiu pred desiatimi rokmi," uviedol Kluge z dánskej Kodane, kde má sídlo európsky regionálny úrad WHO.



"V rokoch 2008 až 2013 klesli verejné výdavky na zdravotníctvo na osobu približne v polovici krajín nášho regiónu," spresnil Kluge. Európsky región WHO zahŕňa 53 krajín.



Podľa WHO sa v tom období zvýšili nenaplnené potreby zdravotníctva v 19 z 28 členských štátov Európskej únie.



Kluge na pravidelnom týždennom online brífingu zdôraznil, že ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom postihlo "zraniteľných ľudí" vrátane ľudí v šedej ekonomike, chudobných a matiek-samoživiteliek.



Sú však aj prípady, keď krajiny a komunity pomáhajú zmierniť tieto problémy. Spomenul programy pomoci s nájomným pre ľudí bez domova v Španielsku a dobrovoľné organizácie v Srbsku, ktoré pomáhajú rómskym deťom s vyučovaním na diaľku.



Európsky región WHO zaznamenal dva milióny prípadov nákazy koronavírusom, čo je 38 percent z celosvetového počtu. Takisto zaznamenal polovicu celosvetových úmrtí na COVID-19, čo je vyše 175.000 mŕtvych.



Až 72 percent všetkých úmrtí v európskom regióne WHO pripadá spoločne na Španielsko, Taliansko, Britániu a Francúzsko.