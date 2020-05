Šéf WHO: Kontrolu nad koronavírusom narúša únava z núdzového stavu

Kodaň 14. mája (TASR) - Snahám udržať pandémiu nového koronavírusu pod kontrolou môže uškodiť, ak sa občania začnú cítiť sklamaní oficiálnymi odporúčaniami. Vo štvrtok to vyhlásil šéf sekcie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



"Únava z krízy a núdzového stavu ohrozuje vzácne úspechy, ktoré sme dosiahli v boji proti koronavírusu. Správy o nedôvere voči úradom a konšpiračné myslenie podnecujú nálady ľudí proti sociálnemu a fyzickému odstupu," povedal Kluge, ktorého úrad sídli v dánskej Kodani.



"Nedôvera, odpor voči opatreniam, neúcta k nutným zmenám v správaní, ktoré sme všetci urobili, aby sme zastavili ochorenie COVID-19, nás posúvajú na cestu, ktorú nikto z nás nechce prejsť," varoval predstaviteľ WHO.



Takisto existujú ľudia, ktorí sa "správajú prehnane opatrne, čo obmedzuje ich spoločenské kontakty a bráni im aj využívať zdravotnícke služby," pripomenul Kluge.



Na pravidelnom týždennom online brífingu zdôraznil, že "nie je priestor na spokojnosť, stále treba byť opatrný".



Ako dôvod uviedol nové zhluky prípadov nákazy, ktoré sa za posledný týždeň vyskytli v meste Wu-chan v Číne a v Južnej Kórei, "kde sa vírus pokladal už za vymiznutý". Podľa Klugeho slov je to "aktuálne memento, že hrozba návratu koronavírusu nie je nikdy ďaleko".



Európsky región patriaci pod WHO zaznamenal vyše polovicu, konkrétne 56 percent, celosvetových úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je 180.000 mŕtvych, doplnil informáciu Kluge.



V Európe zaznamenali 1,78 milióna prípadov nákazy koronavírusom, čo predstavuje 43 percent celosvetového počtu.



Medzi desať krajín s najväčším počtom prípadov nákazy, hlásených za posledných 24 hodín, patria Británia, Rusko a Španielsko, uviedol regionálny riaditeľ WHO.