Šéf WHO prišiel do Afganistanu, rokovať bude aj s Talibanom

Kábul 20. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus pricestoval v pondelok do Kábulu, kde by sa mal stretnúť s predstaviteľmi vedenia fundamentalistického hnutia Taliban a rokovať s nimi o stave tamojšieho verejného zdravotníctva.



Ako Tedros informoval na svojom konte na sociálnej sieti Twitter, počas návštevy v Afganistane ho sprevádza Ahmed Al Mandhari, ktorý je regionálnym riaditeľom WHO pre východné Stredomorie.



Šéf WHO vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter napísal, že ochrana zdravia afganského ľudu je pre WHO najvyššou prioritou. Dodal, že v Afganistane navštívi niektoré zdravotnícke zariadenia.



Agentúra AFP dodala, že po tom, ako sa moci v Afganistane chopil Taliban, má zdravotný systém krajiny po pozastavení pomoci zo zahraničia problémy s fungovaním.



Očakáva sa, že Tedros bude hovoriť s predstaviteľmi Kábulu o obmedzení pomoci Svetovej banky afganskému zdravotníctvu a možnostiach jej opätovného spustenia, citovala úradujúceho ministra zdravotníctva Wahída Madžrúha tlačová agentúra TOLO.



Začiatkom septembra WHO uviedla, že stovkám zdravotníckych zariadení v Afganistane bezprostredne hrozí zatvorenie, pretože západní darcovia, ktorí ich financujú, majú zákaz rokovať s novou vládou Talibanu.



Regionálny riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Rick Brennan v rozhovore pre agentúru Reuters nedávno varoval, že v Afganistane budú tento týždeň možno musieť zatvoriť asi 90 percent z 2300 zdravotníckych zariadení.



WHO sa pokúša vyplniť túto medzeru poskytnutím dodávok, vybavenia a financií pre 500 zdravotných stredísk, dodal Brennan.