Šéf WHO pricestoval do zemetrasením zasiahnutého Aleppa

Aleppo 11. februára (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus a námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths pricestovali v sobotu do zemetrasením zasiahnutého mesta Aleppo na severe Sýrie. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zdroj z OSN.



Štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že Tedros má v pláne v Aleppe "navštíviť niektoré nemocnice a dočasné prístrešky so (sýrskym) ministrom zdravotníctva a guvernérom mesta Aleppo".



Tedrosovo lietadlo priviezlo okolo 35 ton životne dôležitého lekárskeho vybavenia, dodala SANA. Druhé lietadlo so zdravotníckymi zásobami priletí do dvoch dní.



Predpokladá sa, že otrasy v Sýrii zasiahli približne päť miliónov ľudí, uviedla v sobotu zástupkyňa WHO v Sýrii. V Aleppe sa podľa nej ocitlo bez domova viac ako 200.000 ľudí.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok. Nešťastie si v oboch krajinách podľa miestnych úradov vyžiadalo už viac ako 24.000 obetí. Vo vojnou zmietanej Sýrii zahynulo najmenej 3553 ľudí.