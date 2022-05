Šéf WHO: Prístup k bezpečným interrupciám zachraňuje životy žien

Ženeva 4. mája (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu uviedol, že prístup k bezpečným interrupciám zachraňuje životy žien. Vyjadril sa tak v súvislosti s uniknutým dokumentom Najvyššieho súdu USA, ktorý naznačuje možné zrušenie práva na interrupciu v Spojených štátoch. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Tedros na sociálnej sieti Twitter bez toho, aby sa výslovne zmienil o návrhu súdu v USA, varoval, že "obmedzenie prístupu k interrupciám neznižuje počet týchto zákrokov". Dodal, že ženy a dievčatá to vedie k tomu, že podstúpia nebezpečné prerušenie tehotenstva. "Ženy by mali mať vždy na výber, keď ide o ich telo a ich zdravie," zdôraznil šéf WHO.



Tisíce ľudí v utorok večer v New Yorku protestovali proti zverejnenému návrhu stanoviska Najvyššieho súdu USA o zrušení verdiktu v prípade Roe verzus Wade z roku 1973, ktorý garantuje právo žien na interrupcie. Ak by súd tento návrh potvrdil, bolo by na jednotlivých štátoch USA, či by povolili legálne vykonávanie interrupcií. AFP v tejto súvislosti poznamenala, že podľa očakávaní by až polovica z nich zaviedla zákaz interrupcií alebo nové obmedzenia.



WHO uvádza, že na svete sa ročne vykoná približne 25 miliónov nebezpečných interrupčných zákrokov, pričom každý rok v ich dôsledku príde o život zhruba 39.000 žien a dievčat. Ďalšie milióny žien skončia v dôsledku komplikácií v nemocnici. Z údajov WHO vyplýva, že k väčšine úmrtí žien dochádza v nízkopríjmových krajinách: z uvedeného počtu pripadá 60 percent úmrtí na africké štáty a 30 percent na ázijské.