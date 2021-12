Šéf WHO: Rok 2022 musí byť rokom, keď pandémiu ukončíme

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ženeva 20. decembra (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyzval celý svet, aby spojil sily a urobil ťažké rozhodnutia potrebné na ukončenie pandémie ochorenia COVID-19 v priebehu budúceho roka. Informovala o tom agentúra AFP.vyhlásil šéf organizácie na tlačovom brífingu v Ženeve.V súvislosti s blížiaci sa oslavami v závere roka Tedros uviedol, že chápe, že všetci chcú tráviť čas s priateľmi a rodinou. Na to, aby sa začal život znova vracať do normálu, sa však podľa jeho slov musíme teraz chrániť, pretože počet prípadov nákazy sa aj v dôsledku šírenia nového variantu omikron zvyšuje.skonštatoval šéf WHO.Ako ďalej podotkol, omikron sa podľa predbežných údajov šíri podstatne rýchlejšie ako variant delta a je pravdepodobné, že sa nakazia aj ľudia, ktorí sú zaočkovaní, ale aj tí, ktorí covid už prekonali, píše agentúra Reuters.Vzhľadom na rýchly nárast počtu prípadov Tedros zdôraznil, že je lepšie zrušiť podujatiaAko tvrdí, pandémiu je možné zastaviť, ale bude si to vyžadovať použitie všetkých nástrojov, ktoré sú k dispozícií - od vakcín až po nosenie rúšok a dodržiavanie bezpečných rozstupov.A čo je možno podľa Tedrosa najdôležitejšie, svet potrebuje ukončiť globálnu nerovnosť v prístupe k vakcínam.dodal.Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z Juhoafrickej republiky (JAR). Odvtedy ho zaznamenali už v ďalších desiatkach krajín.