Šéf WHO: Dohoda o boji proti pandémiám by nemusela byť uzavretá

Ženeva 22. januára (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyjadril obavy, že sa krajinám do mája nepodarí uzavrieť novú medzinárodnú zmluvu o prevencii a boji proti budúcim pandémiám. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Dovedna 194 členských štátov WHO v súčasnosti rokuje o dohode, aby boli lepšie pripravené na ďalšiu prípadnú zdravotnú katastrofou, alebo jej úplne zabránili. Očakávalo sa jej schválenie na výročnom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) v máji tohto roku.



Na otvorení zasadnutia Výkonnej rady WHO v Ženeve Tedros pripomenul krajinám, že svetoví lídri sa na Valnom zhromaždení OSN zaviazali vyriešiť rokovania o tejto dohode a dodatkoch k medzinárodným zdravotným predpisom do mája tohto roku.



"Musím povedať, že sa obávam, že členské štáty tento záväzok nesplnia. Čas sa kráti a stále zostáva niekoľko otázok, ktoré treba vyriešiť," povedal Tedros. Neschválenie dohody by bolo podľa neho "premárnenou príležitosťou, ktorú nám budúce generácie nemusia odpustiť".



"Vyzývam všetky členské štáty, aby naliehavo a účelne pracovali na dosiahnutí konsenzu o silnej dohode, ktorá pomôže ochrániť naše deti a vnúčatá pred budúcimi pandémiami," dodal.



WHA je najvyšší rozhodovací orgán WHO a stretáva sa spravidla každoročne v máji v Ženeve za účasti delegácií členských štátov WHO. V roku 2024 má byť 77. Svetové zdravotnícke zhromaždenie od 27. mája do 1. júna.