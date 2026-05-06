Šéf WHO: Šírenie hantavírusu sa nepodobá na začiatok pandémie COVID-19
Autor TASR
Ženeva 6. mája (TASR) - Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus si nemyslí, že šírenie hantavírusu na holandskej výletnej lode sa podobá na začiatok pandémie ochorenia COVID-19. Z lode kotviacej pri Kapverdoch v stredu helikoptérou evakuovali troch ľudí s podozrením na výskyt vírusu. Na jej palube predtým na hantavírus zomreli tri ďalšie osoby. Zo súostrovia na západoafrickom pobreží podľa šéfa WHO letecky smerujú do Holandska. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Loď bude pokračovať v plavbe na španielske Kanárske ostrovy, keďže kapverdské úrady cestujúcim a posádke nedovolili vylodiť sa.
„Bude zavedený spoločný systém zdravotného posudzovania a evakuácie s cieľom repatriovať všetkých cestujúcich, pokiaľ tomu nebráni ich zdravotný stav,“ uviedla španielska ministerka zdravotníctva Mónica García Gómezová na tlačovej konferencii v Madride. Cestujúci sa na Kanárskych ostrovoch vylodia napriek nesúhlasu regionálnej vlády. Loď by tam mala doraziť do troch dní.
Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 pasažiermi a členmi posádky sa plavila z južnej Argentíny na Kapverdy. Na palube evidovali sedem prípadov nákazy a tri úmrtia – starší holandský pár a nemeckého občana. Jedného pasažiera s hantavírusom podľa stredajšej správy AFP hospitalizovali v švajčiarskom Zürichu.
Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný.
Človek sa môže hantavírusom nakaziť pri kontakte s hlodavcami, ako sú potkany a myši, najmä s ich močom, trusom a slinami. Môže sa šíriť aj ich uhryznutím alebo poškriabaním, čo je však zriedkavé.
