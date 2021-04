Šéf WHO: Situácia s covidom v Indii je viac než srdcervúca

Na snímke šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, archívna foto. Foto: TASR/AP

Spopoľnovanie tiel obetí ochorenia COVID-19 na pohrebných hraniciach v indickej metropole Naí Dillí v nedeľu 25. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Ženeva 26. apríla (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyjadril veľké znepokojenie nad rekordnými počtami mŕtvych a nakazených koronavírusom v Indii a situáciu s ochorením COVID-19 označil za "". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Tedros novinárom v Ženeve oznámil, že organizácia urýchlene poslala do Indie pomoc, aby prispela k vyriešeniu krízy.Vyjadrenia šéfa WHO prišli v čase, keď India bojuje s katastrofickou vlnou nákazy koronavírusom, ktorá preťažila nemocnice, a krematóriá sú nútené využívať svoju plnú kapacitu.Vlna nákazy v posledných dňoch spôsobila, že príbuzní chorých prosia na sociálnych sieťach o zásoby kyslíka a o informácie, v ktorých nemocniciach sú voľné lôžka. Nákaza tiež donútila indické hlavné mesto Naí Dillí predĺžiť lockdown." povedal Tedros novinárom.Dodal, že organizácia OSN poslala do Indie "".WHO tiež uviedla, že presunula vyše 2600 svojich odborníkov z rôznych programov vrátane detskej obrny a tuberkulózy, aby pracovali spolu s indickými úradmi na riešení pandémie.India s 1,3 miliardy obyvateľov sa stala najnovším ohniskom pandémie, ktorá zabila po celom svete viac ako tri milióny ľudí. Dokonca aj bohatšie krajiny podnikajú kroky smerujúce k normálnemu životu, a preto urýchľujú očkovanie obyvateľstva.Pomoc Indii poslali už aj USA či Británia, išlo napríklad o pľúcne ventilátory a vakcíny. Podporu prisľúbil takisto celý rad ďalších štátov vrátane Európskej únie.Tedros v pondelok so smútkom povedal, že celosvetovo počty nových denných prípadov nákazy stúpajú posledných deväť týždňov po sebe. Minulý týždeň bolo podľa neho zaznamenaných celosvetovo toľko prípadov, ako v prvých piatich mesiacoch pandémie.USA zostávajú najhoršie zasiahnutou krajinou - hlásili okolo 572.200 úmrtí na covid a vyše 32 miliónov nakazených. Po nich nasleduje Brazília a Mexiko.India, ktorá je na štvrtom mieste, však v posledných dňoch vyháňa celosvetové počty prípadov ešte vyššie.Krajina, ktorá hlásila celkovo vyše 195.000 úmrtí na covid, zaznamenala len v pondelok 2812 nových úmrtí a 352.991 nových nakazených - je to najvyšší počet obetí od začiatku pandémie koronavírusu, ktorý prvýkrát zistili koncom roka 2019 v Číne.