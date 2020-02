Šéf WHO: Svet by sa mal pripraviť na potenciálnu pandémiu koronavírusu

Ženeva 24. februára (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyhlásil, že svet by sa mal viac usilovať o zamedzenie šírenia nového koronavírusu a zároveň by sa mal pripraviť na "potenciálnu pandémiu". Informovala o tom agentúra AFP.



WHO zatiaľ situáciu okolo nového typu koronavírusu, ktorému podľahlo vo svete (prevažne v Číne) už viac ako 2600 ľudí, zatiaľ nepovažuje za pandémiu. Podľa Ghebreyesusa by jednotlivé krajiny mali "robiť všetko, čo je v ich silách, aby sa pripravili na potenciálnu pandémiu".



Generálny riaditeľ WHO zároveň vyjadril "hlboké znepokojenie" nad nárastom prípadov nákazy v Iráne, Taliansku a Južnej Kórei z posledných dní.



"Náhly nárast prípadov v Taliansku, Islamskej republike Irán a Kórejskej republike je hlboko znepokojujúci," povedal novinárom v Ženeve šéf WHO.



V Taliansku doposiaľ koronavírusu SARS-CoV podľahlo už šesť ľudí a 230 je nakazených. Úrady v regióne Lombardsko medzičasom dementovali predošlé správy, že vírusu podľahla onkologická pacientka v nemocnici v meste Brescia.



Šiestou obeťou je 80-ročný muž, ktorý zomrel v nemocnici v Miláne, informovali lombardské zdravotnícke orgány. Muža previezli do nemocnice minulý štvrtok po tom, ako utrpel infarkt. Testy uňho neskôr potvrdili nákazu koronavírusom. V pondelok boli hlásené v Taliansku aj ďalšie dva prípady úmrtí - išlo o dvoch mužov vo veku 88 a 84 rokov.



Podľa iránskej polooficiálnej agentúry ILNA stúpol počet úmrtí v dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu v iránskom meste Kom na 50. Počet úmrtí na nový vírus je tak údajne výrazne vyšší, než medzitým potvrdili iránski predstavitelia, ktorí hlásili 64 potvrdených prípadov nákazy vrátane 12 úmrtí.



Južná Kórea už potvrdila minimálne 833 prípadov nákazy, čo je najviac mimo Číny. Ďalších osem ľudí ochoreniu podľahlo.