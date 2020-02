Šéf WHO: Svet musí zintenzívniť boj proti šíreniu koronavírusu

Ženeva 21. februára (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok varoval, že obdobie, v ktorom je možné zastaviť šírenie koronavírusu, sa skracuje. Informovala o tom agentúra AFP.



Ghebreyesus preto medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby "konalo urýchlene, a to aj pri financovaní".



Tím medzinárodných expertov podľa jeho slov v sobotu navštívi čínske mesto Wu-chan, ktoré je považované za epicentrum nákazy.



"Spoločná misia pod vedením WHO pracuje v Pekingu, v provinciách S'-čchuan a Kuang-tung a zajtra vycestuje do Wu-chanu, aby pokračovala v práci v epicentre šírenia nákazy," povedal.



Tedros takisto vyjadril znepokojenie v súvislosti s prípadmi koronavírusu, ktoré sa objavili mimo územia Číny a nemajú žiadnu spojitosť s touto krajinou.



Celkový počet prípadov nákazy vírusom COVID-19 mimo územia Číny zostáva podľa Tedrosa relatívne nízky. Šéf WHO však vyjadril obavy v súvislosti s počtom prípadov bez jasnej epidemiologickej súvislosti ako napríklad cesta do oblastí zasiahnutých koronavírusom alebo kontakt s osobami s potvrdenou nákazou.



Celkový počet obetí koronavírusu a respiračného ochorenia COVID-19, ktoré tento vírus vyvoláva, v Číne stúpol v piatok na 2233 po tom, ako ďalších 115 osôb zomrelo v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy. Väčšina úmrtí bola zaznamenaná v provinčnom hlavnom meste Wu-chan, kde sa vírus po prvý raz objavil vlani v decembri.