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Šéf WHO Tedros navštívil Ugandu
V stredoafrickej krajine doposiaľ zomreli dvaja ľudia z celkového počtu 19 potvrdených nakazených.
Autor TASR
Ženeva 8. júna (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok navštívil Ugandu, ktorá v súčasnosti čelí epidémii eboly. V stredoafrickej krajine doposiaľ zomreli dvaja ľudia z celkového počtu 19 potvrdených nakazených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nachádzam sa v Ugande, kde vláda rýchlo a schopne zareagovala na vypuknutie epidémie eboly,“ oznámil Tedros na sieti X.
„Kontroly na hraniciach pomohli odhaliť prípady prichádzajúce zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR) a systémy dohľadu, testovania a riadenia prípadov v krajine fungujú spoľahlivo,“ pokračoval v príspevku.
„Z doteraz potvrdených 19 prípadov bolo 14 medzi osobami, ktoré pricestovali z KDR, a piati sú ugandskí štátni príslušníci. Žiaľ, dvaja ľudia z KDR zomreli a naše myšlienky sú s ich rodinami,“ potvrdil šéf WHO.
„Vďaka pokračujúcej spolupráci som presvedčený, že túto epidémiu sa podarí dostať pod kontrolu,“ uzavrel.
Súčasná epidémia bola vyhlásená 15. mája na severovýchode KDR, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. Proti kmeňu eboly Bundibugyo zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba.
WHO v sobotu informovala, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí.
„Nachádzam sa v Ugande, kde vláda rýchlo a schopne zareagovala na vypuknutie epidémie eboly,“ oznámil Tedros na sieti X.
„Kontroly na hraniciach pomohli odhaliť prípady prichádzajúce zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR) a systémy dohľadu, testovania a riadenia prípadov v krajine fungujú spoľahlivo,“ pokračoval v príspevku.
„Z doteraz potvrdených 19 prípadov bolo 14 medzi osobami, ktoré pricestovali z KDR, a piati sú ugandskí štátni príslušníci. Žiaľ, dvaja ľudia z KDR zomreli a naše myšlienky sú s ich rodinami,“ potvrdil šéf WHO.
„Vďaka pokračujúcej spolupráci som presvedčený, že túto epidémiu sa podarí dostať pod kontrolu,“ uzavrel.
Súčasná epidémia bola vyhlásená 15. mája na severovýchode KDR, no podľa predpokladov sa vírus nepozorovane šíril už určitý čas predtým. Proti kmeňu eboly Bundibugyo zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani liečba.
WHO v sobotu informovala, že v KDR zaznamenala 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí.