Šéf WHO tvrdí, že stav globálnej zdravotnej núdze bol vyhlásený včas

Ženeva 22. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) trvá na tom, že pandémiu infekčnej choroby COVID-19 vyhlásila za stav globálnej zdravotnej núdze v čase primeranom na to, aby sa jednotlivé krajiny mohli pripraviť a naplánovať svoju reakciu.



"Pri pohľade späť sa domnievam, že sme núdzový stav vyhlásili v správny čas", uviedol v stredu na brífingu v Ženeve generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že svet "mal dosť času", aby sa na nákazu pripravil.



Stav globálnej zdravotnej núdze sa vyhlasuje v reakcii na "výnimočnú udalosť", ktorá predstavuje riziko pre iné krajiny a vyžaduje si koordinovanú reakciu.



Celosvetovo bolo v čase tohto vyhlásenia WHO potvrdených 7818 prípadov nákazy novým koronavírusom, z ktorých 7736 evidovali v Číne. Okrem Číny bolo vtedy potvrdených 82 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta.



K dnešnému dňu počet pozitívne testovaných v celosvetovom meradle stúpol na viac ako 2,6 milióna prípadov.



Tedros súčasne upozornil, že svet je ešte ďaleko od skoncovania s epidémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá si doteraz vyžiadala už viac ako 177.000 obetí.



Uviedol, že väčšina krajín je stále v počiatočnom štádiu riešenia pandémie, a varoval: "Nedajte sa zmiasť: máme pred sebou ešte dlhú cestu. Tento vírus tu bude s nami dlho".