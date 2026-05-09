< sekcia Zahraničie
Šéf WHO ubezpečil, že riziko z lode s hantavírusom je nízke
Výletná loď plaviaca sa pod holandskou vlajkou má doraziť do vôd pri Tenerife za úsvitu.
Autor TASR
Ženeva 9. mája (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v sobotu odkázal obyvateľom Tenerife, že riziko spojené s príchodom výletnej lode zasiahnutej smrtiacim hantavírusom je pre nich „nízke“. „Potrebujem, aby ste ma počuli jasne: toto nie je ďalší Covid,“ napísal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v otvorenom liste adresovanom obyvateľom španielskeho ostrova, kam má loď MV Hondius doraziť v nedeľu. „Aktuálne riziko hantavírusu pre verejné zdravie zostáva nízke,“ dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Výletná loď plaviaca sa pod holandskou vlajkou má doraziť do vôd pri Tenerife za úsvitu. Tedros má zároveň pricestovať na Kanárske ostrovy, aby pomohol s koordináciou evakuácie približne 150 ľudí na jej palube.
Šéf WHO v otvorenom liste ocenil solidaritu obyvateľov Tenerife a uviedol, že sa osobne poďakoval španielskemu premiérovi Pedrovi Sánchezovi za to, že jeho krajina si splnila svoju „morálnu povinnosť“ a loď prijme. „Viem, že keď počujete slovo ‚epidémia‘ a sledujete loď smerujúcu k vašim brehom, vracajú sa vám spomienky, ktoré sme ešte úplne nespracovali. Bolesť z roku 2020 je stále živá a vôbec ju nezľahčujem,“ uviedol s odkazom na začiatok pandémie COVID-19 v Európe.
Expert zdravotníckej agentúry OSN bol podľa neho na palube a zistil, že „momentálne sa medzi pasažiermi nenachádzajú žiadni symptomatickí pacienti“. Tedros tiež uviedol, že „zdravotnícky materiál je pripravený“ a že španielske úrady nachystali „podrobný, krok za krokom vypracovaný plán“ evakuácie.
Na základe tohto plánu budú pasažieri „prepravení na pevninu do prístavu Granadilla, ďaleko od obytných oblastí, v uzavretých strážených vozidlách cez úplne uzatvorený koridor a následne priamo repatriovaní do svojich domovských krajín,“ povedal riaditeľ WHO. „Nestretnete ich. Vaše rodiny sa s nimi nestretnú,“ dodal.
Tedros zdôraznil, že žiadosť, aby loď prijalo Španielsko, „nebola ľubovoľná“. Poukázal na to, že podľa medzinárodných zdravotných predpisov musí byť vybratý „najbližší prístav s dostatočnými zdravotníckymi kapacitami“, aby bola zaistená bezpečnosť a dôstojnosť ľudí na palube.
Pred príchodom lode totiž vypukli medzi tamojšími obyvateľmi protesty. V snahe upokojiť situáciu úrady ubezpečovali, že pasažieri lode „nebudú mať kontakt“ s obyvateľmi Kanárskych ostrovov.
Traja pasažieri lode — holandský manželský pár a nemecká žena — zomreli, zatiaľ čo ďalší sa týmto zriedkavým vírusom nakazili. U nakazených bol potvrdený vírus s kmeňom Andes — jediný hantavírus, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka — čo vyvolalo obavy na medzinárodnej úrovni.
Výletná loď plaviaca sa pod holandskou vlajkou má doraziť do vôd pri Tenerife za úsvitu. Tedros má zároveň pricestovať na Kanárske ostrovy, aby pomohol s koordináciou evakuácie približne 150 ľudí na jej palube.
Šéf WHO v otvorenom liste ocenil solidaritu obyvateľov Tenerife a uviedol, že sa osobne poďakoval španielskemu premiérovi Pedrovi Sánchezovi za to, že jeho krajina si splnila svoju „morálnu povinnosť“ a loď prijme. „Viem, že keď počujete slovo ‚epidémia‘ a sledujete loď smerujúcu k vašim brehom, vracajú sa vám spomienky, ktoré sme ešte úplne nespracovali. Bolesť z roku 2020 je stále živá a vôbec ju nezľahčujem,“ uviedol s odkazom na začiatok pandémie COVID-19 v Európe.
Expert zdravotníckej agentúry OSN bol podľa neho na palube a zistil, že „momentálne sa medzi pasažiermi nenachádzajú žiadni symptomatickí pacienti“. Tedros tiež uviedol, že „zdravotnícky materiál je pripravený“ a že španielske úrady nachystali „podrobný, krok za krokom vypracovaný plán“ evakuácie.
Na základe tohto plánu budú pasažieri „prepravení na pevninu do prístavu Granadilla, ďaleko od obytných oblastí, v uzavretých strážených vozidlách cez úplne uzatvorený koridor a následne priamo repatriovaní do svojich domovských krajín,“ povedal riaditeľ WHO. „Nestretnete ich. Vaše rodiny sa s nimi nestretnú,“ dodal.
Tedros zdôraznil, že žiadosť, aby loď prijalo Španielsko, „nebola ľubovoľná“. Poukázal na to, že podľa medzinárodných zdravotných predpisov musí byť vybratý „najbližší prístav s dostatočnými zdravotníckymi kapacitami“, aby bola zaistená bezpečnosť a dôstojnosť ľudí na palube.
Pred príchodom lode totiž vypukli medzi tamojšími obyvateľmi protesty. V snahe upokojiť situáciu úrady ubezpečovali, že pasažieri lode „nebudú mať kontakt“ s obyvateľmi Kanárskych ostrovov.
Traja pasažieri lode — holandský manželský pár a nemecká žena — zomreli, zatiaľ čo ďalší sa týmto zriedkavým vírusom nakazili. U nakazených bol potvrdený vírus s kmeňom Andes — jediný hantavírus, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka — čo vyvolalo obavy na medzinárodnej úrovni.