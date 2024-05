Šéf WHO: Útok na Rafah by sa mohol skončiť masakrom

Ženeva 3. mája (TASR) - Pozemný útok izraelskej armády na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy sa môže skončiť masakrom, varoval v piatok riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa humanitárnych organizácií našlo v Rafahu útočisko približne 1,2 milióna Palestínčanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"WHO je hlboko znepokojená prípadnou vojenskou operáciou v Rafahu, ktorá by viedla k masakru a ďalšiemu oslabeniu beztak narušeného zdravotníckeho systému," uviedol Ghebreyesus na sociálnej sieť X.



WHO vo vyhlásení uviedla, že vpád do Rafahu by výrazne zvýšil úmrtnosť a chorobnosť v Pásme Gazy. "Nová vlna vysídľovania by zhoršila preľudnenie a ešte viac obmedzila prístup k potravinám, vode a zdravotníckym a sanitačným službám, čo by viedlo k väčšej chorobnosti, hladu a ďalšej strate životov," uviedla WHO vo vyhlásení.



"WHO vyzýva na okamžité a trvalé prímerie a odstránenie prekážok brániacich dodávkam humanitárnej pomoci do Gazy," uviedla táto zdravotnícka agentúra OSN.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil, že zlikviduje zostávajúcich bojovníkov palestínskeho militantného hnutia Hamas v Rafahu. Ten je však preplnený vysídlenými civilistami.



Hovorkyňa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v piatok tiež varovala, že vojenská operácia v Rafahu by mohla viesť k ďalším tragédiám. "Akákoľvek pozemná operácia by znamenala ďalšie utrpenie a smrť," uviedla hovorkyňa.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili asi 1200 ľudí. Izrael na útok reagoval rozsiahlymi náletmi a neskôr aj pozemnou ofenzívou. Zároveň čelí medzinárodnej kritike za vysoký počet civilných obetí a katastrofálnu humanitárnu situáciu v Gaze. Podľa palestínskych úradov si vojna v Gaze vyžiadala viac než 34.600 obetí na životoch.