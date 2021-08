Šéf WHO v Budapešti vyzval na odloženie očkovania treťou dávkou

Budapešť 23. augusta (TASR) - Tretia dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 nezabráni šíreniu nákazy nového druhu koronavírusu, pretože v mnohých krajinách sveta je zatiaľ len veľmi nízka miera zaočkovanosti. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý v tejto súvislosti vyzval na dvojmesačné moratórium na podávanie tretej dávky očkovacej látky.



Šéf zdravotníckej agentúry OSN to povedal počas návštevy Budapešti, kde sa stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom.



Podľa spravodajského servera blikk.hu šéf WHO podotkol, že popri súčasnom variante delta môžu prísť ďalšie mutácie vírusu SARS-CoV-2, ktoré môžu byť ešte silnejšie. Preto by krajiny, ktoré sa chystajú podávať tretiu dávku vakcíny, mali radšej poskytnúť svoje očkovacie látky tým krajinám, ktoré ich nemajú dostatok.



Šéfa WHO maďarský minister okrem iného informoval aj o tom, že Maďarsko v rámci solidarity poskytlo poldruha milióna dávok vakcín iným krajinám, pričom maďarská vláda je pripravená aj naďalej takto pomáhať, pokiaľ to neohrozí maďarský očkovací program.



Ghebreyesus poznamenal, že ešte sa zatiaľ len diskutuje o tom, či je tretia dávka vakcíny skutočne účinná. "Zatiaľ ešte nie sú k dispozícii dôkazy, to sa však môže zmeniť," dodal.



Denný počet zaočkovaných prvou dávkou vakcíny proti covidu v desaťmiliónovom Maďarsku neustále klesá. Minulý týždeň dosiahol denný priemer 3000, pričom zaočkovaných prvou dávkou je takmer 5,7 milióna ľudí. Dve dávky podali vyše 5,5 milióna ľuďom a tretiu dávku dostalo už 187.000 osôb.