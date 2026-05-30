Šéf WHO v KDR vyzval komunity, aby sa zapojili do boja proti ebole
Autor TASR
Kinshasa 30. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu v Konžskej demokratickej republike (KDR) vyzval tamojšie komunity, aby zohrávali kľúčovú úlohu v boji proti epidémii eboly, ktorá zasiahla túto krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Komunity lepšie rozumejú týmto problémom a zároveň vedia, ako ich riešiť,“ povedal Tedros v meste Bunia, hlavnom meste provincie Ituri, ktorá je epicentrom najnovšej epidémie eboly. „Áno, medzinárodné spoločenstvo je zapojené, pod vedením vlády KDR. Zároveň je dôležité, aby miestne komunity prevzali zodpovednosť za tieto aktivity a osvojili si ich. Preto sme tu, aby sme diskutovali s komunitou, zistili ako prebieha reakcia na situáciu a pomohli v prípade, že existujú nejaké problémy,“ dodal.
Šéf WHO pricestoval do KDR vo štvrtok s cieľom koordinovať reakciu na epidémiu eboly. Podľa tamojších úradov bolo od vyhlásenia epidémie - 15. mája - do piatku zaznamenaných najmenej 1028 predpokladaných prípadov nákazy. Vírus sa už rozšíril do troch provincií KDR a aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali deväť potvrdených prípadov vrátane jedného úmrtia.
Tedros vo štvrtok po príchode do mesta Kinshasa vyzval na väčšiu medzinárodnú podporu pri reakcii na epidémiu, pričom poznamenal, že WHO dosiaľ dostala len tretinu svojich finančných potrieb.
Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v sobotu upozornila, že najnovšia epidémia eboly - v poradí 17. od roku 1976 - sa šíri nevídaným tempom. „Nikdy predtým nebol pri epidémii eboly zaznamenaný taký vysoký počet prípadov tak krátko po jej vyhlásení,“ uviedol zástupca riaditeľa MSF Alan Gonzalez. Dodal, že počet zdravotníckych organizácií zasahujúcich pre tejto epidémii naďalej zďaleka nespĺňa požadované kritériá.
Uganda a Rwanda medzičasom uzavreli hranice s KDR a Spojené štáty zaviedli na letiskách skríning cestujúcich a obmedzili vstup do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike alebo Južnom Sudáne.
Šéf WHO v piatok označil zatvorenie hraníc a obmedzenie vstupu do USA „neúčinné“ pri snahe zabrániť šíreniu epidémie, informuje AP.
