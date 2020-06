Šéf WHO: Vakcína proti koronavírusu by mala byť verejným statkom

Zürich/Ženeva 12. júna (TASR) - Vakcína proti novému druhu koronavírusu by sa mala stať globálne zdieľaným verejným statkom s cieľom zaistiť ľuďom spravodlivý prístup k akýmkoľvek produktom zachraňujúcim život. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Mnoho lídrov... podporilo myšlienku urobiť z akejkoľvek vakcíny (proti koronavírusu) globálne zdieľaný verejný statok, čo by sa malo podporovať aj naďalej," uviedol šéf WHO na tlačovej konferencii.



K Tedrosovmu vyjadreniu prichádza po tom, čo sa objavili obavy, že niektoré krajiny vrátane Spojených štátov by mohli zhromažďovať akékoľvek vakcíny alebo lieky, ktoré vyvíjajú v boji proti ochoreniu COVID-19, pričom prístup k očkovacej látke nebudú mať obyvatelia chudobnejších krajín.



Súčasná situácia v Brazílii, ktorá je momentálne jednou z globálnych ohnísk nákazy, vyvoláva narastajúce obavy, uviedol riaditeľ núdzových operácií WHO Mike Ryan s tým, že problémom je podľa neho situácia najmä v mestách. Upozornil aj na preplnené jednotky intenzívnej starostlivosti v tamojších nemocniciach.