Šéf WHO varuje mladých pred koronavírusom: Nie ste nepremožiteľní

Ženeva 20. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok varoval mladých ľudí, že v pandémii nového koronavírusu "nie sú nepremožiteľní", a upozornil, že ich sebadisciplína môže zachrániť životy starších ľudí.



"Dnes mám odkaz pre mladých ľudí: Nie ste nepremožiteľní. Tento vírus vás môže držať v nemocnici celé týždne - alebo vás dokonca zabiť. A aj keď neochoriete, vaše rozhodnutie, na ktoré miesto sa vyberiete, môže niekomu inému priniesť život alebo smrť," uviedol šéf WHO na virtuálnej tlačovej konferencii vo švajčiarskej Ženeve.



Tedros v mene WHO v piatok tiež privítal správu, že čínske mesto Wu-chan, kde sa nový koronavírus koncom decembra objavil, prvýkrát nehlásilo žiadne nové prípady nákazy za 24 hodín.



"Včera Wu-chan nahlásil, že prvýkrát od vypuknutia nákazy nemá žiadne nové prípady. Wu-chan dáva nádej zvyšku sveta, že dokonca aj najkrutejšia situácia sa môže zmeniť k lepšiemu," vyhlásil Tedros.