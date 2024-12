Šéf WHO verí, že tzv. pandemická dohoda bude finalizovaná do mája 2025

Ženeva 10. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok vyjadril presvedčenie, že tzv. pandemická dohoda by mohla byť finalizovaná do mája 2025, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Medzinárodná dohoda o prevencii pandémií a pripravenosti na ne by mala zvýšiť spoluprácu počas pandémie a 194 členských štátov WHO o nej rokuje už dva roky. Prvý pokus o jej finálne znenie bol tento rok neúspešný. Diplomati momentálne vidia priestor na dohodu, ale komentátori upozorňujú na možné odmietnutie pandemickej zmluvy zo strany administratívy staronového prezidenta USA Donalda Trumpa.



Tedros v utorok na brífingu v Ženeve pripomenul, že členské štáty WHO sa zaviazali finalizovať znenie dohody včas na 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA78) na budúci rok v máji. "Naďalej som presvedčený, že to urobia," dodal.



Na brífingu sa novinári Tedrosa opakovane pýtali na budúcu spoluprácu s Trumpovou administratívou. Šéf WHO v reakcii na to konštatoval, že "vzťah medzi WHO a Spojenými štátmi bol vzorovým partnerstvom". Dodal, že WHO a USA sú partnermi už mnoho rokov a že to tak bude aj naďalej. Vyjadril tiež presvedčenie, že lídri USA chápu, že Spojené štáty nemôžu byť v bezpečí, pokiaľ nie je v bezpečí aj zvyšok sveta.



Dohoda o prevencii pandémií, pripravenosti a reakcii na ne prijatá v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie by krajinám na celom svete umožnila posilniť vnútroštátne, regionálne a globálne kapacity a odolnosť voči budúcim pandémiám.