Šéf WHO verí, že USA zmenia svoje rozhodnutie o pozastavených platbách

Ženeva 23. apríla (TASR) – Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus dúfa, že americký prezident Donald Trump prehodnotí svoje rozhodnutie pozastaviť financovanie tejto organizácie zo strany USA. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



"Verím, že zmrazenie platieb prehodnotia, a že USA budú opäť podporovať prácu WHO a zachraňovať ľudské životy," poznamenal šéf WHO. "Dúfam, že to považujú za dôležitú investíciu, ktorá neznamená len pomoc iným, ale aj pomoc pre USA," dodal.



Podľa Tedrosa niektoré časti Afriky a Latinskej Ameriky, v ktorých je pandémia iba v počiatočných fázach, vykazujú "znepokojujúce vzostupné trendy".



"V mnohých krajinách je pandémia iba v skorých fázach a niektoré krajiny, ktoré boli postihnuté medzi prvými, registrujú opätovný nárast prípadov nákazy," vysvetlil Tedros.



"Nedajte sa zmiasť: máme pred sebou ešte dlhú cestu. Tento vírus tu bude s nami dlho," varoval. Poznamenal však, že sa zdá, že epidémia sa v západnej Európe stabilizovala alebo je dokonca na ústupe.



Trump minulý týždeň kritizoval WHO za to, ako zvláda boj s pandémiou a rozhodol prestať organizácii posielať príspevky, pretože podľa neho "neplnila svoje základné povinnosti a musí byť braná na zodpovednosť". Uviedol, že WHO šírila o víruse "dezinformácie".



Skutočnosť, že táto organizácia dôverovala údajom čínskych úradov, podľa amerického prezidenta pravdepodobne prispela k až 20-násobnému nárastu globálneho počtu prípadov.



Predstavitelia WHO Trumpove obvinenia odmietli. Tedros prisľúbil, že organizácia a jej členské štáty budú neskôr môcť analyzovať všetky kroky WHO v priebehu pandémie.