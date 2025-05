Šéf WHO vyzval Izrael, aby mal zľutovanie nad Pásmom Gazy

Ženeva 23. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vo štvrtok vyzval Izrael, aby preukázal zľutovanie pri svojom vojenskom ťažení v Pásme Gazy. Agentúra AFP napísala, že Tedros v emotívnom prejave pred Svetovým zdravotníckym zhromaždením spomínal na svoje vlastné skúsenosti z dospievania počas vojny v Etiópii, informuje TASR.



„Vnímam, ako by sa v tejto chvíli cítili ľudia v Gaze. Cítim to. Viem si to predstaviť. Dokážem počuť aj zvuky. A to kvôli posttraumatickej stresovej poruche,“ povedal Tedros.



Za „veľmi nesprávne“ označil zneužívanie potravín či zdravotníckych potrieb ako nástrojov nátlaku, čím reagoval na ešte donedávna úplnú blokádu Pásma Gazy zo strany Izraela. Prvé dodávky humanitárnej pomoci začala OSN po viac než dvoch mesiacoch distribuovať vo štvrtok.



"Výzva na mier je v skutočnosti v najlepšom záujme samotného Izraela. Mám pocit, že vojna škodí samotnému Izraelu a neprinesie trvalé riešenie. Žiadam vás, aby ste mali zľutovanie. Je to dobré pre vás aj pre Palestínčanov. Je to dobré pre ľudstvo," vyhlásil Tedros.



Podľa WHO je 2,1 milióna ľudí v Pásme Gazy „v bezprostrednom ohrození života“ a trpia akútnym nedostatkom potravín, vody, zdravotníckeho materiálu, paliva a prístrešia. Organizácia vyzvala na ukončenie hladovania, prepustenie všetkých rukojemníkov a obnovenie zásobovania a prevádzky zdravotníckeho systému.



V pobrežnej enkláve je podľa WHO poškodených alebo zničených 94 percent zo všetkých tamojších nemocníc. Z 36 nemocníc zostáva v prevádzke len 19, pričom personál pracuje v „nemožných podmienkach“, uviedla vo svojom vyhlásení.



„Ničenie je systematické. Nemocnice sa obnovujú a zásobujú, len aby boli opäť vystavené bojom alebo napadnuté. Tento deštruktívny cyklus sa musí skončiť,“ vyzvala WHO.