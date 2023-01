Šéf WHO vyzval Peking, aby o covide poskytoval spoľahlivejšie údaje

Ženeva 4. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je "znepokojená" nárastom počtu prípadov ochorenia COVID-19 v Číne, uviedol v stredu generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zároveň opäť vyzval Peking, aby poskytoval rýchle a pravidelné údaje o hospitalizáciách a úmrtiach. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Naďalej žiadame Čínu o rýchlejšie, pravidelnejšie a spoľahlivejšie údaje o hospitalizáciách a úmrtiach, ako aj o komplexnejšie sekvenovanie vírusu v reálnom čase," povedal Tedros na brífingu v Ženeve.



Dodal, že WHO sa obáva o život čínskych občanov a zopakoval dôležitosť očkovania, ktoré chráni pred ťažkým priebehom ochorenia a smrťou.



Tedros takisto zopakoval, že zdravotnícka agentúra OSN chápe, prečo viaceré krajiny zavádzajú nové obmedzenia pre návštevníkov z Číny, píše agentúra AFP.



"Keďže šírenie (covidu) v Číne je také rozsiahle a komplexné údaje nie sú k dispozícii... je pochopiteľné, že niektoré krajiny podnikajú kroky na ochranu svojich vlastných občanov," dodal.