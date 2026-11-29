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Šéf WHO vyzval USA, aby zrušili sankcie voči Kube
Tedros tento týždeň počas svojej návštevy na Kube uviedol, že priemerná očakávaná dĺžka života v krajine klesla prvýkrát od začiatku meraní v roku 1950.
Autor TASR
Ženeva 29. novembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu vyzval Spojené štáty, aby zrušili sankcie voči Kube, ktorú v súčasnosti sužuje rozsiahla hospodárska kríza. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Práve som sa vrátil z Kuby, zarmútený tým, čo som videl,“ napísal Tedros na sieti X.
„Nemocničné chodby plné malých rúk, ktoré niesli veľké nádeje. Zdravotnícki pracovníci, ktorí zo seba dávajú všetko. Deti by nikdy nemali platiť za politické spory,“ pokračoval. „Naliehavo vyzývam USA, aby zrušili sankcie, a to pre ich dobro,“ dodal v príspevku.
Tedros tento týždeň počas svojej návštevy na Kube uviedol, že priemerná očakávaná dĺžka života v krajine klesla prvýkrát od začiatku meraní v roku 1950. Kým v roku 2020 dosahovala 78,8 roka, v 2025 to bolo už len 74,4 roka.
Údaj o dĺžke života z vlaňajška pochádza z obdobia predtým, ako začiatkom tohto roka Spojené štáty uvalili na Kubu blokádu dodávok paliva a výrazne tak prispeli k zhoršeniu už tak vážnej humanitárnej a hospodárskej krízy na tomto ostrove.
USA viac než 60 rokov uplatňujú voči Kube obchodné embargo, ktoré ďalej sprísňujú. Tamojší každodenný život narúšajú výpadky elektriny, obmedzenia dodávok vody a nedostatok základných potrieb, ako sú potraviny a lieky.
Počas návštevy Tedros tiež upozornil na „kritický“ stav kubánskeho zdravotníckeho systému. Súčasnú situáciu pripísal práve sankciám, ktoré podľa neho priamo ohrozujú životy dospelých a detí. Poukázal však aj na vnútorné problémy a označil za pozitívne, že úrady sa nimi zaoberajú. Podľa AFP tým odkazoval na oznámené rozsiahle trhovo orientované hospodárske reformy.
„Práve som sa vrátil z Kuby, zarmútený tým, čo som videl,“ napísal Tedros na sieti X.
„Nemocničné chodby plné malých rúk, ktoré niesli veľké nádeje. Zdravotnícki pracovníci, ktorí zo seba dávajú všetko. Deti by nikdy nemali platiť za politické spory,“ pokračoval. „Naliehavo vyzývam USA, aby zrušili sankcie, a to pre ich dobro,“ dodal v príspevku.
Tedros tento týždeň počas svojej návštevy na Kube uviedol, že priemerná očakávaná dĺžka života v krajine klesla prvýkrát od začiatku meraní v roku 1950. Kým v roku 2020 dosahovala 78,8 roka, v 2025 to bolo už len 74,4 roka.
Údaj o dĺžke života z vlaňajška pochádza z obdobia predtým, ako začiatkom tohto roka Spojené štáty uvalili na Kubu blokádu dodávok paliva a výrazne tak prispeli k zhoršeniu už tak vážnej humanitárnej a hospodárskej krízy na tomto ostrove.
USA viac než 60 rokov uplatňujú voči Kube obchodné embargo, ktoré ďalej sprísňujú. Tamojší každodenný život narúšajú výpadky elektriny, obmedzenia dodávok vody a nedostatok základných potrieb, ako sú potraviny a lieky.
Počas návštevy Tedros tiež upozornil na „kritický“ stav kubánskeho zdravotníckeho systému. Súčasnú situáciu pripísal práve sankciám, ktoré podľa neho priamo ohrozujú životy dospelých a detí. Poukázal však aj na vnútorné problémy a označil za pozitívne, že úrady sa nimi zaoberajú. Podľa AFP tým odkazoval na oznámené rozsiahle trhovo orientované hospodárske reformy.