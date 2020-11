Šéf WHO zagratuloval Bidenovi k volebnému víťazstvu

New York 9. novembra (TASR) - Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zagratuloval novozvolenému americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a uviedol, že sa teší na vzájomnú spoluprácu pri zvládaní koronavírusovej pandémie. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian.



"Blahoželáme zvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi a zvolenej viceprezidentke Kamale Harrisovej a tešíme sa na úzku spoluprácu s touto administratívou. Musíme znovu prehodnotiť schopnosti v súvislosti s vedením, ako aj stavať na vzájomnej dôvere a vzájomnej zodpovednosti s cieľom ukončiť pandémiu a riešiť základné nerovnosti, ktoré sú koreňom mnohých svetových problémov," uviedol šéf WHO.



Tedros pri príležitosti začiatku Svetového zdravotníckeho zhromaždenia dodal, že "WHO víta akékoľvek úsilie o posilnenie tejto organizácie nie pre jej vlastné dobro, ale pre dobro ľudí, ktorým slúži".



Donald Trump predčasom obvinil WHO z toho, že pri riešení koronavírusovej pandémie je "veľmi naklonená Číne", čo Tedros opakovane poprel.



Trump zároveň nariadil zmraziť financovanie WHO pre údajné nezvládnutie situácie okolo pandémie nového koronavírusu. Okrem toho sľúbil, že USA z WHO vystúpia v júli budúceho roka. Ide o rozhodnutie, ktoré by mal Joe Biden ako nastávajúci americký prezident zvrátiť hneď, ako 20. januára 2021 nastúpi do prezidentského úradu, píše The Guardian.