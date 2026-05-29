Šéf WHO zavíta do provincie Ituri - jedného z ohnísk epidémie eboly
Ebola sa prenáša blízkym kontaktom a telesnými tekutinami. Za posledných 50 rokov si v Afrike vyžiadala viac ako 15.000 obetí.
Autor TASR
Kinshasa 29. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pricestoval vo štvrtok večer do Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorú zasiahla epidémia krvácavej horúčky ebola, a v sobotu navštívi niektoré z najviac postihnutých oblastí. V piatok o tom informovala stanica RFI, píše TASR.
WHO uviedla, že Tedrosova cesta do provincie Ituri, ktorá bola pôvodne naplánovaná na piatok, bola odložená na sobotu. Informované zdroje medzičasom potvrdili Tedrosovo stretnutie s prezidentom KDR Félixom Tshisekedim.
Podľa Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) bolo od vyhlásenia epidémie - 15. mája - zaznamenaných najmenej 1077 podozrivých prípadov vrátane 246 úmrtí. WHO však upozorňuje, že skutočný rozsah epidémie môže byť výrazne väčší, keďže vírus sa pravdepodobne šíril ešte pred jeho odhalením a KDR má obmedzené kapacity na laboratórne potvrdzovanie prípadov.
Vírus sa už rozšíril do troch provincií KDR a aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali sedem potvrdených prípadov vrátane jedného úmrtia.
„Túto vec možno zastaviť,“ vyhlásil Tedros po príchode do KDR. Ešte predtým v príspevku na sociálnej sieti X obyvateľom KDR odkázal: „Chcem, aby ste vedeli, že nie ste sami.“
WHO v piatok oznámila, že v stredu bol po dvoch negatívnych testoch prepustený z nemocnice prvý pacient vyliečený z eboly počas aktuálnej epidémie. Podľa predstaviteľky WHO Anais Legandovej ide o prvý potvrdený prípad uzdravenia v tomto ohnisku nákazy.
Ebola sa prenáša blízkym kontaktom a telesnými tekutinami. Za posledných 50 rokov si v Afrike vyžiadala viac ako 15.000 obetí. Najzávažnejšia, pokiaľ ide o počet obetí, bola epidémia v KDR v rokoch 2018-20 - smrťou sa vtedy skončilo takmer 2300 z približne 3500 registrovaných prípadov nakazenia.
Konžský minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba vo štvrtok večer uviedol, že v liečebných centrách sa momentálne nachádza 105 pacientov. Zároveň vyzval na zmiernenie obáv z vývoja situácie. „Nemôžeme hovoriť o tom, že epidémia je mimo kontroly,“ zdôraznil pred novinármi v meste Bunia, hlavnom meste provincie Ituri.
Situáciu komplikujú dlhodobé ozbrojené násilnosti na východe KDR, kde pôsobia ozbrojené skupiny vrátane militantov napojených na organizáciu Islamský štát. Pred bojmi ušli tisíce ľudí, ktorí teraz žijú v preplnených táboroch s nedostatočnými hygienickými podmienkami.
Na vírusový kmeň eboly Bundibugyo, ktorý spôsobil súčasnú epidémiu, zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Riaditeľ Africa CDC Jean Kaseya však vo štvrtok uviedol, že vakcína by mohla byť hotová do konca roka 2026. WHO potvrdila, že jej expertné skupiny odporučili klinické skúšky vakcín a liekov, ktoré by mohli byť proti tomuto kmeňu účinné.
Uganda a Rwanda medzičasom uzavreli hranice s KDR a americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tento týždeň vyhlásil, že Spojené štáty urobia všetko pre to, aby zabránili zavlečeniu eboly do USA.
