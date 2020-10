Šéf WHO zaželal Trumpovcom skoré uzdravenie z ochorenia COVID-19

Londýn 2. októbra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok uviedol, že americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho manželke Melanii želá "úplné a skoré uzdravenie" z nákazy novým koronavírusom, o ktorej sa dozvedel. Informáciu priniesli tlačové agentúry AP a AFP.



Podobné želania rýchleho uzdravenia dostali Trumpovci z celého sveta.



Trump sťahuje Spojené štáty z WHO. Organizáciu totiž obviňuje zo zbabranej reakcie na pandémiu, ktorá sa objavila v Číne, a z príliš blízkeho vzťahu s Pekingom. Trump v máji povedal: "Sú bábkou Číny, sú orientovaní na Čínu a zlepšujú jej imidž... Dali nám mnoho zlých rád."



Trump okrem iného vyhlásil, že nákaza sa dala zvládnuť "s veľmi malým počtom úmrtí, keby WHO presne zhodnotila situáciu v Číne, kde sa respiračné ochorenie koncom vlaňajška objavilo". USA začali formálne vystupovať z WHO v júli, čím sa naplnili Trumpove vyhrážky, že pripraví organizáciu o hlavného darcu financií.



Tedros v piatok pripomenul, že svet stále hlási približne dva milióny nových prípadov nákazy koronavírusom každý týždeň. Apeloval na krajiny, aby viac investovali do vývoja potrebných pomôcok ako očkovacie látky, lieky a rýchle diagnostické testy.



Riaditeľ programu núdzových operácií WHO Michael Ryan nechcel reagovať na názory, že k Trumpovmu nakazeniu koronavírusom prispelo aj jeho odmietanie mnohých opatrení na ochranu verejného zdravia a na spomalenie šírenia koronavírusu, vrátane nosenia rúšok a sociálneho odstupu.



Ryan povedal, že napriek zvyšovaniu počtu nakazených v Spojených štátoch "nie je dôvod, aby USA nemohli toto ochorenie zvládnuť, zmeniť situáciu k lepšiemu a dostať ju pod kontrolu". Poznamenal, že tento cieľ si bude vyžadovať vynaloženie obrovskej práce a peňazí.