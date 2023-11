Šéf WHO: Zdravotnícky systém v Gaze je na kolenách, situácia je zúfalá

New York 11. novembra (TASR) - Zdravotnícky systém v pásme Gazy je "na kolenách", upozornil v piatok na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v New Yorku riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Informovala o tom agentúra AFP.



Ako dodal, polovica z dovedna 36 nemocníc v tejto palestínskej enkláve už nefunguje a situáciu v Gaze označil za zúfalú. "Nemocničné chodby zaplnené zranenými, chorými, umierajúcimi; márnice preplnené; operácia bez anestézie; desaťtisíce vysídlených ľudí, ktorí sa ukrývajú v nemocniciach," podotkol.



"Zdravotnícky systém je na kolenách a napriek tomu nejakým spôsobom pokračuje v poskytovaní život zachraňujúcej starostlivosti," uviedol ďalej Tedros.



Ako ďalej upozornil, od začiatku vojny v Gaze, ktorú 7. októbra spustil koordinovaný útok kománd palestínskeho militantného hnutia Hamas na územie Izraela, došlo k viac než 250 útokom na zdravotnícke zariadenia v Gaze i na okupovanom západnom brehu Jordánu - na nemocnice, kliniky, ambulancie i pacientov.



"Najlepší spôsob, ako podporiť týchto zdravotníckych pracovníkov a ľudí, ktorým slúžia, je poskytnúť im nástroje, ktoré potrebujú na poskytovanie tejto starostlivosti – lieky, lekárske vybavenie a palivo pre nemocničné generátory," uviedol Tedros a zároveň vyzval na zvýšenie objemu pomoci cez hraničný prechod Rafah. Riaditeľ WHO zopakoval aj výzvy OSN na prímerie v Gaze, píše AFP.



"Rozumiem tomu, čím si prechádzajú deti v Gaze, pretože som si ako dieťa prešiel tým istým," podotkol Tedros, ktorý pochádza z etiópskeho regiónu Tigraj. "Zvuk paľby zo zbraní a strely svištiace vzduchom, zápach dymu po tom, čo udrú; guľky na nočnej oblohe; strach; bolesť; strata - tieto veci mi zostali počas celého môjho života," dodal.



Tedros zároveň odsúdil "hrozné, barbarské a neospravedlniteľné útoky" militantov Hamasu a žiadal o prepustenie rukojemníkov, ktorých toto hnutie zadržiava v Gaze.



Prostredníctvom videoposolstva na pôde bezpečnostnej rady vystúpil aj šéf palestínskeho Červeného polmesiaca Marwan Džilání, ktorý vyzvali jej členov, aby urobili všetko, čo je v ich silách "na zabránenie ďalšieho umierania a utrpenia".



Bezpečnostná rada nie je jednotná ohľadne vojny v Gaze a doposiaľ neprijala príslušnú rezolúciu, pripomína AFP.