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Šéf WHO žiada mier v oblasti zasiahnutej ebolou
Počet útokov na východe krajiny sa podľa neho zvýšil od konca októbra a vážne to ovplyvňuje boj proti tomuto ochoreniu, ktoré si vyžiadalo už takmer 5700 životov.
Autor TASR
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Ženeva 23. novembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval v nedeľu na zastavenie bojov v epicentre epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR). Počet útokov na východe krajiny sa podľa neho zvýšil od konca októbra a vážne to ovplyvňuje boj proti tomuto ochoreniu, ktoré si vyžiadalo už takmer 5700 životov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Od včera prebiehajú ťažké boje v oblasti nemocnice v Ituri, blízko miesta, kde sa epidémia eboly po prvý raz objavila,“ uviedol Tedros. Zdravotnícki pracovníci sa podľa jeho slov vyše 24 hodín ukrývajú v tamojšej pôrodnici, aby si zachránili život.
„Táto situácia narušila prevádzku nemocnice a širšiu reakciu na ebolu, čo vystavilo pacientov, rodiny a zdravotníkov vážnemu nebezpečenstvu,“ napísal šéf WHO na sociálnej sieti s tým, že jeho organizácia sa snaží zariadiť bezpečný odchod zdravotníkov a ochranu nemocničných objektov, pracovníkov a pacientov.
„Najlepším liekom je mier,“ doplnil Tedros.
Pri dosiaľ najväčšej epidémii eboly v KDR podľa WHO dosiaľ evidujú 5678 úmrtí z celkovo 11.613 potvrdených prípadov nákazy. Vírus sa šíri na východe a severovýchode rozľahlej stredoafrickej krajiny, ktoré viac než 30 rokov sužuje násilie.
WHO v sobotňajšej správe uviedla, že hoci v niektorých oblastiach došlo k miernemu poklesu počtu prípadov, v KDR celkovo pretrváva šírenie infekcie. Najviac zasiahnutými provinciami sú naďalej Ituri a Severné Kivu.
Na problémy pri skorom odhaľovaní prípadov a včasnom prístupe k náležitej zdravotnej starostlivosti podľa organizácie poukazuje to, že vysoký podiel úmrtí nastáva v miestnych komunitách, teda mimo špecializovaných zdravotníckych centier. Týka sa to najmä malých detí.
Tedros uviedol, že epidémia je naďalej mimoriadnou situáciou v oblasti verejného zdravia s medzinárodným dosahom.
„Od včera prebiehajú ťažké boje v oblasti nemocnice v Ituri, blízko miesta, kde sa epidémia eboly po prvý raz objavila,“ uviedol Tedros. Zdravotnícki pracovníci sa podľa jeho slov vyše 24 hodín ukrývajú v tamojšej pôrodnici, aby si zachránili život.
„Táto situácia narušila prevádzku nemocnice a širšiu reakciu na ebolu, čo vystavilo pacientov, rodiny a zdravotníkov vážnemu nebezpečenstvu,“ napísal šéf WHO na sociálnej sieti s tým, že jeho organizácia sa snaží zariadiť bezpečný odchod zdravotníkov a ochranu nemocničných objektov, pracovníkov a pacientov.
„Najlepším liekom je mier,“ doplnil Tedros.
Pri dosiaľ najväčšej epidémii eboly v KDR podľa WHO dosiaľ evidujú 5678 úmrtí z celkovo 11.613 potvrdených prípadov nákazy. Vírus sa šíri na východe a severovýchode rozľahlej stredoafrickej krajiny, ktoré viac než 30 rokov sužuje násilie.
WHO v sobotňajšej správe uviedla, že hoci v niektorých oblastiach došlo k miernemu poklesu počtu prípadov, v KDR celkovo pretrváva šírenie infekcie. Najviac zasiahnutými provinciami sú naďalej Ituri a Severné Kivu.
Na problémy pri skorom odhaľovaní prípadov a včasnom prístupe k náležitej zdravotnej starostlivosti podľa organizácie poukazuje to, že vysoký podiel úmrtí nastáva v miestnych komunitách, teda mimo špecializovaných zdravotníckych centier. Týka sa to najmä malých detí.
Tedros uviedol, že epidémia je naďalej mimoriadnou situáciou v oblasti verejného zdravia s medzinárodným dosahom.