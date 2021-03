Šéf WHO žiada o dar 10 miliónov dávok vakcín pre chudobné krajiny

Ženeva 26. marca (TASR) - Predseda Svetovej zdravotníckej organizácie požiadal v piatok krajiny na celom svete, aby darovali desať miliónov dávok vakcín proti chorobe COVID-19 medzinárodnej iniciatíve COVAX, zameranej na distribúciu týchto očkovacích látok do chudobnejších krajín. Informovala o tom agentúra AFP.



"Desať miliónov dávok nie je veľa a ani zďaleka dosť, ale je to začiatok," povedal reportérom šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Priblížil, že vzhľadom na vysoký dopyt po vakcínach došlo k oneskoreniu dodávok, s ktorými program COVAX počítal.



Cieľom iniciatívy COVAX je, aby počas prvých sto dní roku 2021 začala očkovacia kampaň v každej krajine na svete. Doteraz však do 36 krajín nedorazila ani jedna dávka vakcíny, priblížil Tedros.



Počas nasledujúcich 15 dní však podľa jeho slov dorazia očkovacie látky do 16 z týchto krajín. O vakcíny pre zvyšných 20 štátov Tedros požiadal štáty, ktoré si ich môžu dovoliť darovať.



Ďalším dôvodom nedostatku vakcín sú aj problémy s vývozom týchto látok z Indie. Ide o vakcíny, ktoré mali byť dodané v marci a apríli, vysvetlil vo štvrtok hovorca Globálnej aliancie pre vakcíny a očkovanie (GAVI), ktorá spolufinancuje systém COVAX spolu s WHO a Koalíciou pre inovácie v epidemickej pripravenosti (CEPI).



Toto oneskorenie pri udeľovaní nových vývozných licencií "je spôsobené (...) zvýšeným dopytom po vakcínach" v Indii, ktorá zaostáva v plnení svojho očkovacieho plánu a zaznamenáva zvýšenie počtu infikovaných, dodal hovorca GAVI.



Cieľom medzinárodného systému COVAX je v tomto roku dodať vakcínu pre 20 percent populácie takmer 200 krajinách a územiach. Tento systém zahŕňa aj mechanizmus financovania pomoci 92 znevýhodneným krajinám.



Programy hromadného očkovania sa považujú za nevyhnutné pre ukončenie pandémie, ktorá si po celom svete vyžiadala viac ako 2,7 milióna životov, napáchala škody na globálnej ekonomike a vynútila si prijatie prísnych karanténnych opatrení.