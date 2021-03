Šéf WHO žiada podrobnejšie vyšetrenie pôvodu koronavírusu

Ženeva 30. marca (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok žiadal podrobnejšie vyšetrovanie možného úniku koronavírusu SARS-CoV-2 z laboratória, informovala agentúra AFP.



Medzinárodný tím expertov na prelome januára a februára vyšetroval pôvod koronavírusu v čínskom meste Wu-chan, kde koncom roka 2019 zaznamenali prvé prípady nákazy. Experti teóriu o možnom úniku vírusu z laboratória označili za "mimoriadne nepravdepodobnú".



Táto možnosť si vyžaduje "ďalšie vyšetrenie" a Tedros je podľa svojich slov pripravený vyslať do Číny ďalších expertov.



Šéf WHO takisto vyjadril znepokojenie v súvislosti so skutočnosťou, že medzinárodný tím vyšetrovateľov mal počas svojho pôsobenia vo Wu-chane problémy pri prístupe k údajom. Tedros podľa svojich slov očakáva, že ďalšie štúdie budú zahŕňať "včasnejšie a rozsiahlejšie zdieľanie údajov".



Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie už v pondelok vyhlásil, že všetky teórie o pôvode nového koronavírusu zostávajú otvorené, a preto je potrebný ešte ďalší výskum. Uviedol to po prečítaní si správy tímu odborníkov WHO, ktorí v čínskom Wu-chane skúmali zdroj nákazy.



Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wu-chan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie v tomto meste sa začalo až v januári 2021, rok po začatí pandémie.