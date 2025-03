Šéf WHO: Zníženie pomoci od USA by mohlo ohroziť milióny životov

Ženeva 17. marca (TASR) - Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyzval Spojené štáty, aby zvážili prudké zníženie pomoci pre svetové zdravotníctvo, ku ktorému pristúpili. Varoval, že náhle zastavenie pomoci ohrozuje milióny životov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ghebreyesus tvrdí, že len narušenie globálnych programov v oblasti ochorenia HIV "by mohlo zničiť 20 rokov pokroku, čo by viedlo k viac ako desať miliónom ďalších prípadov HIV nákazy a trom miliónom úmrtí súvisiacim s HIV".



Americký prezident Donald Trump po svojom januárovom návrate do Bieleho domu nariadil zmraziť takmer všetku zahraničnú pomoc USA vrátane rozsiahlej pomoci na podporu v oblasti zdravotníctva vo svete.



Tedros varoval, že zníženie priameho financovania krajín prostredníctvom americkej Agentúry pre medzinárodných rozvoj (USAID) a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bude mať obrovský dopad.



Roky trvajúci boj proti množstvu ochorení vrátane HIV, osýpok či obrne by podľa šéfa WHO veľmi utrpel. Už v súčasnosti zaznamenali z dôvodu nedostatku zásob, oneskorených dodávok alebo nedostatku finančných prostriedkov vážne narušenie dodávok diagnostiky malárie či liekov.



"Za uplynulé dve dekády boli USA najväčším bilaterálnym darcom pri boji proti malárii, pomohli zabrániť približne 2,2 miliardy prípadov a 12,7 milióna úmrtí," povedal Ghebreyesus. "Ak budú narušenia pokračovať, len v tomto roku by sme mohli zaznamenať ďalších 15 miliónov prípadov malárie a 107.000 úmrtí, čím by sa zvrátil 15 rokov trvajúci pokrok," uviedol. Rovnaká situácia by podľa neho nastala aj v súvislosti s ochorením HIV.



Zastavenie takmer všetkého financovia pre americkú iniciatívu na boj proti HIV s názvom PEPFAR už teraz spôsobila "okamžité zastavenie služieb pre liečbu HIV, testovania a prevencie vo viac ako 50 krajinách," povedal Tedros. V ôsmich krajinách došlo k výraznému prerušeniu antiretrovírusovej liečby a v nasledujúcich mesiacoch im dôjdu lieky.



Ghebreyesus tiež poznamenal na dopad v súvislosti s bojom proti tuberkulóze, pričom podpora USA podľa neho za 20 rokov zachránila takmer 80 miliónov životov.



V prípade vakcín zároveň zdôraznil, že globálnej sieti WHO pre osýpky a ružienku, ktorú tvorí viac ako 700 laboratórií a ktorú financujú výlučne USA, hrozí bezprostredné zrušenie. Podľa jeho slov k tomuto ohrozeniu dochádza v najhoršom možnom čase, keďže sa "osýpky vracajú". Vakcíny proti osýpkam za posledných 50 rokov zachránili takmer 94 miliónov životov, dodal.