Šéf WHO:Izraelské útoky na pásmo Gazy sú čoraz viac neospravedlniteľné

Ženeva 18. novembra (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok vo videopríhovore k Valnému zhromaždeniu OSN v New Yorku skritizoval pokračujúce izraelské útoky na pásmo Gazy. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Tedros odsúdil aj útoky palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo začiatku októbra, zároveň však dodal, že "rozsah izraelskej reakcie sa zdá byť čoraz viac neospravedlniteľný". "Sme svedkami ničenia životov a majetku v strašnom rozsahu," dodal.



DPA v tejto súvislosti poznamenala, že podľa úradov v pásme Gazy bolo od spustenia izraelských odvetných útokov na tomto území zabitých viac ako 11.500 ľudí, pričom množstvo ďalších bolo zranených.



Podľa šéfa WHO je svet svedkom "ničenia civilizovanosti a systému založeného na pravidlách a dôvery medzi krajinami." Krízu v pásme Gazy označil za náročnú skúšku pre OSN a jej členské krajiny.