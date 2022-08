Šéf WHO:Situácii v Tigraji sa možno nevenuje pozornosť pre farbu pleti

Londýn 17. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu naznačil, že dôvodom, pre ktorý sa nevenuje dostatočná medzinárodná pozornosť kritickej situácii civilistov v odštiepeneckom etiópskom regióne Tigraj, je rasizmus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Situáciu v Tigraji nazval Tedros "najhoršou humanitárnou krízou na svete". Prístup k základným službám tam podľa neho nemá až šesť miliónov ľudí. Tedros pritom vo svojom emotívnom prejave položil otázku, prečo sa Tigraju nevenuje rovnaká pozornosť ako konfliktu na Ukrajine.



"Dôvodom je možno farba pleti týchto ľudí," uviedol šéf WHO, ktorý sám pochádza z Tigraja, počas tlačovej konferencie. Tedros pred novinármi v apríli tiež spochybnil, či je vo svete počas núdzových situácií venovaná rovnaká pozornosť "bielym a černošským životom".



Riaditeľ WHO pre núdzové situácie Mike Ryan zase upozornil na to, že veľké znepokojenie nevyvoláva ani sucho a hlad v oblasti Afrického rohu a následnej zdravotníckej kríze. "Nikoho nezaujíma, čo sa deje v oblasti Afrického rohu," uviedol Ryan.



WHO potrebuje 123,7 miliónov dolárov pre zvládnutie zdravotníckych problémov, ktoré spôsobila rastúca podvýživa v tomto regióne. Žije tu približne 200 miliónov ľudí a milióny čelia hladu.