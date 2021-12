Šéf WHO:Žiadna krajina nemôže urýchliť koniec pandémie tretími dávkami

Ženeva 22. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu varoval, že žiadna z vyspelých krajín sveta neukončí pandémiu plošným očkovaním tretími dávkami, keďže v rozvojových krajinách nedostalo mnoho ľudí ešte ani prvú dávku vakcíny. Informovala o tom agentúra AFP.



"Plošné očkovania tretími dávkami pravdepodobne predĺžia pandémiu a nie ju ukončia. Vírusu sa poskytne viac príležitostí na šírenie a mutáciu, keď sa budú vakcíny distribuovať do krajín, kde už je teraz vysoká zaočkovať obyvateľstva," myslí si šéf WHO.



Tedros však vzápätí dodal, že aktuálne schválené vakcíny naďalej poskytujú "významnú ochranu" pred novým a rýchlo sa šíriacim variantom omikron.



Strategická poradná skupina odborníkov (SAGE) pre imunizáciu, pôsobiaca pri WHO, v stredu uviedla, že najmenej 126 krajín po celom svete už vydalo odporúčania týkajúce sa dodatočných dávok vakcíny a 120 krajín začalo tieto programy implementovať.



AFP pripomína, že WHO dlhodobo varuje, že "do očí bijúca" nerovnosť v prístupe k vakcínam proti covidu spôsobila, že mnohí zraniteľní ľudia v chudobnejších krajinách sveta zostali bez očkovania, zatiaľ čo bohatšie krajiny skupujú vakcíny pre svoje potreby.