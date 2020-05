Šéf Zelených kritizoval vládu za jej reakciu na pandémiu COVID-19

Berlín 31. mája (TASR) - Šéf nemeckej strany Zelených Robert Habeck vyčíta spolkovej vláde vážne zlyhania v reakcii na pandémiu nového koronavírusu. Ako povedal v rozhovore pre denník Tagesspiegel, autorita kancelárky Angely Merkelovej v dôsledku koronakrízy "utrpela takmer tragickým spôsobom".



Autorite Merkelovej podľa Habecka poškodili premiéri jednotlivých spolkových krajín, a to keď sa unáhlene a bez dohody vydali vlastnou cestou v boji proti koronavírusu, píše denník Die Welt.



Nemecká vláda dopustila, aby vzniklo mocenské vákuum, v dôsledku čoho priímali mnohé spolkové krajiny rozhodnutia počas pandémie COVID-19 jednotlivo, a nie centrálne. "Tým stratila (Merkelová) dôveru," kritizoval Habeck. Spolková vláda podľa neho zlyhala aj v tom, že občanom neukázala perspektívu a nepriniesla jednotné kritériá, ktoré by sa následne uplatnili na situáciu v daných regiónoch. Merkelovej sa podľa neho nepodarilo objasniť zmysel zavedených obmedzení.



Predseda strany Zelených vláde vyčítal, že nástroje na cielený boj proti koronavírusu priniesla neskoro. Na aplikáciu monitorujúcu pohyb nakazených, ktorá sa mala spustiť už cez Veľkú noc, sa ešte stále čaká, poznamenal.



Habeck ďalej vyjadril pochybnosti, že kancelárka bude mať silu na odvážne rozhodnutia čo sa týka klimatickej politiky. Spomenul pritom novú stratégiu EK týkajúcu sa biodiverzity. "Kancelárka by z toho mala spraviť hlavný cieľ nemeckého predsedtníctva v Rade EÚ," žiada Habeck. Ako však konštatoval, Merkelová podľa neho nemá odvahu postaviť sa voči odporu vo vlastných radoch kresťanských demokratov (CDU).