Šéfa belehradskej polície zadržali, je podozrivý z trestných činov
Autor TASR
Belehrad 15. mája (TASR) - Náčelníka belehradskej polície Veselina Miliča v piatok zadržali pre podozrenie z utajovania dôkazov v prípade utorkového zmiznutia muža a údajnej streľby v reštaurácii v hlavnom meste Srbska. Vo väzbe má stráviť 48 hodín, oznámila prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Miestne noviny Danas s odvolaním sa na zdroje z ministerstva vnútra informovali, že Milič údajne dohodol stretnutie dvoch zločincov v reštaurácii, aby vyriešili spor. Schôdzka sa však skončila tragicky: po hádke a následnej streľbe zabil jeden z mužov druhého, ktorý je teraz nezvestný. Podľa novín telo mŕtveho pomáhali z miesta odniesť traja členovia Miličovej ochranky.
Šéfa belehradskej polície podozrievajú z toho, že neoznámil trestný čin a z napomáhania páchateľovi trestného činu. Ministerstvo vnútra po jeho zadržaní oznámilo, že Milič už nezastáva svoju funkciu. Či z postu odstúpil sám alebo bol odvolaný, ministerstvo nespresnilo.
Obaja muži, ktorým Milič údajne sprostredkoval stretnutie, patria medzi známe postavy belehradského podsvetia, uviedla AFP.
Prokuratúra začala vyšetrovanie v stredu v reštaurácii, kde našli dve nábojnice a stopy krvi, o ktorých sa predpokladá, že patria nezvestnému mužovi.
Úrady už skôr v tomto prípade zadržali osem ďalších ľudí vrátane troch policajtov, dvoch potenciálnych podozrivých z vraždy a majiteľa reštaurácie.
Miliča vymenovali za náčelníka belehradskej polície v novembri 2020. Tú istú funkciu zastával aj v rokoch 2013 až 2018. Následne sa stal poradcom prezidenta Aleksandara Vučiča pre boj proti korupcii a zločinu.
