Šéfa EP Sassoliho prepustili z nemocnice v Štrasburgu

Štrasburg 22. septembra (TASR) – Predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho, ktorého pred týždňom hospitalizovali v Štrasburgu so zápalom pľúc, v stredu prepustili z nemocnice. Informovala o tom agentúra APA.



„Cítim sa lepšie a včera mi lekári povolili vrátiť sa do Talianska, kde budem pokračovať v liečbe zápalu pľúc. Ďakujem lekárskemu tímu, ktorý sa o mňa staral pozorne a profesionálne," napísal 65-ročný šéf EP na sociálnej sieti Twitter.



Jeho lekár mu odporučil, aby sa niekoľko dní šetril.



Sociálneho demokrata Sassoliho prijali podľa slov jeho hovorkyne do nemocnice minulú stredu po tom, čo dostal horúčku. Podrobil sa aj antigénovým a PCR testom na koronavírus, oba boli negatívne.