Šéfa humanitárnej organizácie odsúdili na 12 rokov za pomoc Hamasu

Jeruzalem 30. augusta (TASR) - Izraelský súd vymeral 12 rokov väzenia bývalému šéfovi americkej humanitárnej organizácie World Vision v pásme Gazy, ktorého usvedčili z postkytnutia miliónov dolárov militantnému islamistickému hnutiu Hamas. Informovala o tom agentúra AFP.



Niekdajší vedúci pobočky kresťanskej organizácie World Vision v Gaze Muhammad Halabí bol odsúdený na 12 rokov väzenia, do čoho sa mu započíta aj približne šesť rokov strávených vo väzbe.



Verdikt vyniesol okresný súd v juhoizraelskom meste Beerševa. Izraelské úrady zadržali Halabího v roku 2016. V júni 2022 ho súd uznal za vinného z toho, že poskytol milióny dolárov a tony ocele militantom z Hamasu, ktorý ovládajú pásmo Gazy.



Samotný Halabí akékoľvek pochybenia pri distribuovaní humanitárnej pomoci odmieta. Tvrdí, že urobil všetko pre to, aby peniaze a komodity poskytované organizáciou World Vision nedostával priamo Hamas.



Prostredníctvom svojho právneho zástupcu avizoval, že sa voči udelenému trestu odvolá na izraelský najvyšší súd.



Halabí bol uznaný za vinného z členstva v teroristickej organizácii (Hamase), z financovania teroristických aktivít, poskytovania informácií nepriateľovi a z vlastníctva strelnej zbrane.



Väčšina dôkazového materiálu obžaloby nebola zverejnená, keďže z bezpečnostných dôvodov podliehala utajeniu. To je jeden z dôvodov, prečo Halabího právny tím spochybňuje legitímnosť celého súdneho konania.



World Vision v súčasnosti pôsobí v zhruba 90 krajinách sveta a zamestnáva takmer 40.000 pracovníkov. Sama sa prezentuje ako jedna z najväčších mimovládnych organizácií na svete, pričom svoju činnosť zameriava najmä na pomoc deťom.